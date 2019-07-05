Депутат Госдумы от ЕР Сергей Есяков подарил ветерану путевку в санаторий

Житель поселка Шемышейка Пензенской области, ветеран Великой Отечественной войны Антон Тимофеевич Карпин 9 июля отправляется в загородный санаторий «Березовая роща», который расположен в живописном месте недалеко от Пензы.

При всех своих заслугах Антон Карпин - человек скромный и редко просит кого-то о помощи. О том, чтобы отдохнуть в санатории, 94-летний ветеран войны мечтал давно. Последние годы никак не удавалось получить путевку. Инвалид первой группы с 2017 года обращался на «прямую линию» с президентом с вопросом «почему ветераны Великой Отечественной войны не имеют возможности получить санаторно-курортное лечение?»

«Ответа я так и не получил и совсем было отчаялся. Обратился к депутату, который представляет нашу Пензенскую область в Государственной Думе, я его знаю давно как человека очень порядочного, у которого слова не расходятся с делом. Это Сергей Яковлевич Есяков. Когда он проводил прием у нас в Шемышейском районе, то я попросил его посодействовать в получении путевки в «Березовую рощу». Там хорошие условия для отдыха, прекрасные врачи, различные процедуры. Очень мне хотелось туда попасть», - признался ветеран.

Вопрос был решен буквально за несколько дней. Санаторий «Березовая роща» находится в ведении Областной федерации профсоюзов, которым руководит депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области Николай Васильевич Котов. Коллеги по партии договорились о предоставлении путевки ветерану войны и финансовой стороне вопроса.

Антон Тимофеевич отправится в «Березовую рощу» 9 июля и пробудет там в течение двух недель. Ему уже забронирован номер со всеми удобствами. Главный врач санатория Сергей Селин заверил, что ветеран будет окружен заботой персонала и прекрасно проведет время в «Березовой роще».

Антон Тимофеевич Карпин - известный и уважаемый в Шемышейском районе человек. Уроженец села Наскафтым Шемышейского района, он в 1942 году был призван в ряды Красной Армии. В составе 135 отдельного гвардейского батальона связи он участвовал в боях по снятию блокады Ленинграда. Воевал отважно, о чем говорят награды - орден «Отечественной войны II степени», медаль «За Боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».



В 1952 году Антон Тимофеевич закончил исторический факультет Пензенского государственного педагогического института им. В.Г.Белинского. Работал на разных должностях в партийных, советских и комсомольских органах. На пенсию вышел в 1985 году с должности председателя исполкома Шемышейского поселкового совета. Много смог сделать родного поселка и земляков. Общий трудовой стаж Антона Тимофеевича – 53 года.



Всегда улыбчивый, подтянутый, интересный собеседник, активный общественник, он вызывает искреннее восхищение и уважение.



Антон Тимофеевич – кавалер почётного знака Губернатора Пензенской области « Во славу земли Пензенской», Почётный гражданин р.п. Шемышейка.



С 1986 г. Антон Тимофеевич руководит хором ветеранов войны и труда, является членом районного совета ветеранов.