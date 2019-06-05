05 июня 2019, 17:42Общество

Депутат Госдумы оценил школу и завод в Кузнецке

5 июня в рамках рабочей поездки Кузнецк Пензенской области посетил депутат фракции «Единая Россия» Госдумы Сергей Есяков.

Его сопровождали глава администрации Сергей Златогорский, глава города Владимир Назаров, депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь местного городского отделения партии Владимир Кириллов.

В общественной приемной местного отделения партии он провел прием граждан, затем посетил ООО «Кузнецкий технопарк Кузнецкий», где реализуется проект по строительству завода по производству пенополиуретана. Общая стоимость проекта - порядка 2,5 млрд рублей.

Сергей Есяков ознакомился с производственными цехами, оценил масштаб будущего производства. Особо обратил внимание на высокую технологичность процесса и системы очистку воздуха. Глава администрации Сергей Златогорский пояснил, что пуск завода намечен на июль. На заводе будет трудиться 200-250 человек.

Затем Сергей Есяков побывал в школе №6, где построили модульную котельную, которая обеспечивает теплом учебное заведение. В этом году здесь появятся хорошо оснащенные кабинеты точных наук, будет отремонтирована крыша, в планах - создание на базе школы детского технопарка «Кванториум».

Отдельно депутат Госдумы Сергей Есяков обсудил с главой администрации Сергеем Златогорским вопросы развития города, высказал намерение оказать содействие в решении актуальных проблем.

Общество
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Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2019/6/5/kuzneck-posetil-deputat-gosudarstvennoj-dumy-sergej-esyakov/

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