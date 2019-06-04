Депутат от ЕР Сергей Есяков помог организовать чемпионат по бильярду в Пензе

В Пензе с 7 по 13 октября пройдет чемпионат России по бильярдному спорту среди мужчин и женщин (0+).

Пензенская областная федерация бильярдного спорта активно готовится к спортивному мероприятию. Организация соревнований столь высокого уровня требует соблюдения особых условий, в том числе – по спортивному оборудованию. Например, для таких статусных мероприятий необходимо профессиональное сукно для бильярдных столов Iwan Simonis 760. Его нужно установить на 21 стол.

Президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий обратился за помощью к депутату фракции «Единая Россия» Госдумы РФ Сергею Есякову. Это уже не первая просьба пензенских бильярдистов к партийцу: ранее он помогал в приобретении спортивного оборудования и организации соревнований. Финансовая помощь была оказана и на сей раз.

«Проведение таких соревнований в Пензе - это признание высокого уровня подготовки наших спортсменов. В городе - немало спортивных сооружений, где успешно проходят и чемпионаты России, и межрегиональные соревнования. Поэтому, конечно, Пенза должна принять спортсменов со всей России на высоком организационном уровне и с соблюдением всех необходимых стандартов», - отметил Сергей Есяков.

Президент федерации поблагодарил депутата за поддержку и пригласил Сергея Есякова на чемпионат в качестве почетного гостя. Соревнования пройдут в торговом центре по адресу: пр. Строителей, 9.