Депутат «ЕР» помог организовать праздник мордовской культуры

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25 июня 2019, 12:41Общество
С селе Старое Демкино Шемышейского района прошел фестиваль мордовской культуры «Эрзя, мокша мора», что в переводе означает — «Песни народностей мокша и эрзя». Ежегодно в организации праздника оказывает спонсорскую помощь депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Есяков.
В этом году Сергей Есяков не изменил традиции. Правда, в отличие от предыдущих лет, не получилось самому принять участие в празднике из-за занятости. Он передал организаторам поздравление и пожелания дальнейших успехов в благородном деле сохранения народных традиций.
Фестиваль состоялся уже в шестой раз, традиционным местом его проведения стал овраг, который местные жители называют «Пуре Латка» — «Овраг с поворотом». На площадке была организована выставка народных умельцев и мастеров, национальная кухня, детские аттракционы и карусели.
На празднике собрались гости не только из всех районов Пензенской области, но и из соседних регионов: Республики Мордовия, Ульяновской и Нижегородской областей. Гости могли попробовать блюда национальной кухни, посмотреть выступление коллективов, исполняющих песни на мордовском языке.
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