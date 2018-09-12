Депутат Долов предложил охранять школы родительскими патрулями

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12 сентября 2018, 16:04Общество
В Пензе на заседании комиссии Гордумы 12 сентября депутаты обсудили состояние дел в сфере образования. В частности, затронули тему охраны территории школ.
По словам главы города Николая Тактарова, часто территория образовательных учреждений является местом, где местные жители гуляют и проводят свой досуг. В связи с этим поинтересовался, как она вечером охраняется.
«Все школы являются социокультурными комплексами, территории после занятий не закрываются, наблюдение осуществляют сторожа и вахтеры. Проблем здесь не видим. Закрывать территорию считаем нецелесообразным, но нужен контроль, мы его стараемся осуществлять. Боремся с выгулом собак, но владельцы животных не слушают ни вахтера, ни других жителей, поэтому мы вынуждены пользоваться «тревожной кнопкой» и вызывать полицию», - сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.
Депутат Андрей Долов, в свою очередь, предложил подключать к наблюдению за территорией родительские патрули, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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