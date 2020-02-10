Денис Айрапетян завоевал «серебро» на этапе Кубка мира

10 февраля 2020, 17:08Спорт
В Германии состоялся пятый этап Кубка мира по шорт-треку. В нем принимал участие пензенец Денис Айрапетян.
Спортсмен выступал в составе национальной сборной. Денис Айрапетян преодолел дистанцию в пять километров и пришел вторым, завоевав серебряную медаль, сообщили в пресс-службе областного минспорта.
Первыми по результатам соревнований стали корейцы, а третьими оказались конькобежцы из Нидерландов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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