Денис Айрапетян завоевал «серебро» на этапе Кубка мира

В Германии состоялся пятый этап Кубка мира по шорт-треку. В нем принимал участие пензенец Денис Айрапетян.

Спортсмен выступал в составе национальной сборной. Денис Айрапетян преодолел дистанцию в пять километров и пришел вторым, завоевав серебряную медаль, сообщили в пресс-службе областного минспорта.

Первыми по результатам соревнований стали корейцы, а третьими оказались конькобежцы из Нидерландов, пишет ИА «Пенза-Пресс».