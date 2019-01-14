Денис Айрапетян завоевал на чемпионате Европы две медали

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 января 2019, 11:34Спорт
Пензенский спортсмен Денис Айрапетян принял участие в чемпионате Европы по шорт-треку в Голландии.
Пензенец завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 1000 метров. Первым стал россиянин Семен Елистратов, «серебро» взял венгерец Шаолинь Шандор Лю, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Помимо этого, Денис Айрапетян получил «бронзу» в составе сборной России в эстафете. В этой дисциплине лучшими оказались команды из Венгрии и Голландии.
Всего российские спортсмены завоевали десять наград – два «золота», два «серебра» и шесть бронзовых медалей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 января 2019, 16:04Трактор зажал маршрутку. Западная поляна встала в огромной пробке
14 января 2019, 15:34В Пензе ищут дом для кошки, которую выбросили из-за нежелания хозяев вычесывать шерсть...
14 января 2019, 15:04Гендиректор «Пензпромстроя» ответит за миллионные долги по зарплате
14 января 2019, 14:34После жалобы пензенца в «Дизель-Арене» проведут проверку
14 января 2019, 14:03«В Пензе открыли курсы камикадзе?» Новичок проверил учителя на прочность
14 января 2019, 13:33Пензенские пенсионеры оказались пленниками собственной квартиры
14 января 2019, 13:02Пензенские «управляйки» ответят за сосульки и наледь
14 января 2019, 12:36В Пензе на «Снежинке» планируют построить раздевалки