14 января 2019, 11:34Спорт

Денис Айрапетян завоевал на чемпионате Европы две медали

Пензенский спортсмен Денис Айрапетян принял участие в чемпионате Европы по шорт-треку в Голландии.

Пензенец завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 1000 метров. Первым стал россиянин Семен Елистратов, «серебро» взял венгерец Шаолинь Шандор Лю, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Помимо этого, Денис Айрапетян получил «бронзу» в составе сборной России в эстафете. В этой дисциплине лучшими оказались команды из Венгрии и Голландии.

Всего российские спортсмены завоевали десять наград – два «золота», два «серебра» и шесть бронзовых медалей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=g2PTYnyjZWw&feature=youtu.be

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