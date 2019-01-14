Денис Айрапетян завоевал на чемпионате Европы две медали

Пензенский спортсмен Денис Айрапетян принял участие в чемпионате Европы по шорт-треку в Голландии.

Пензенец завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 1000 метров. Первым стал россиянин Семен Елистратов, «серебро» взял венгерец Шаолинь Шандор Лю, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Помимо этого, Денис Айрапетян получил «бронзу» в составе сборной России в эстафете. В этой дисциплине лучшими оказались команды из Венгрии и Голландии.

Всего российские спортсмены завоевали десять наград – два «золота», два «серебра» и шесть бронзовых медалей, пишет ИА «Пенза-Пресс».