Денис Айрапетян выступит на Кубке мира в составе сборной страны

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 января 2019, 15:34Спорт
Пензенского спортсмена Дениса Айрапетяна включили в состав сборной России по шорт-треку для участия в заключительных этапах Кубка мира.
Соревнования (0+) пройдут с 1 по 3 февраля в Дрездене и с 8 по 10 февраля в Турине, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Помимо Дениса Айрапетяна, в состав мужской сборной включили еще пять спортсменов. Это Даниил Ейбог, Семен Елистратов, Артем Козлов, Павел Ситников и Александр Шульгинов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 января 2019, 19:42В Пензе прошел митинг, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда
28 января 2019, 19:37В Пензе блокадникам вручили памятные знаки
28 января 2019, 19:33В Пензе из-за ОРВИ на карантин закрыли школу №19
28 января 2019, 19:29В Пензе состоялся финальный этап соревнований клуба «Золотая шайба»
28 января 2019, 19:26Пензенцы приняли участие в спортивном празднике «Зимушка-зима»
28 января 2019, 19:21Сборная ТРК «Экспресс» выиграла кубок по мини-футболу
28 января 2019, 19:07«Телесемь» и ГИБДД дарили пензенским автолюбителям подарки
28 января 2019, 19:03Пензенские школьники написали олимпиаду по обществознанию