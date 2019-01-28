28 января 2019, 15:34Спорт

Денис Айрапетян выступит на Кубке мира в составе сборной страны

Пензенского спортсмена Дениса Айрапетяна включили в состав сборной России по шорт-треку для участия в заключительных этапах Кубка мира.

Соревнования (0+) пройдут с 1 по 3 февраля в Дрездене и с 8 по 10 февраля в Турине, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Помимо Дениса Айрапетяна, в состав мужской сборной включили еще пять спортсменов. Это Даниил Ейбог, Семен Елистратов, Артем Козлов, Павел Ситников и Александр Шульгинов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=g2PTYnyjZWw&feature=youtu.be

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