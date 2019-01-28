Денис Айрапетян выступит на Кубке мира в составе сборной страны

Пензенского спортсмена Дениса Айрапетяна включили в состав сборной России по шорт-треку для участия в заключительных этапах Кубка мира.

Соревнования (0+) пройдут с 1 по 3 февраля в Дрездене и с 8 по 10 февраля в Турине, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Помимо Дениса Айрапетяна, в состав мужской сборной включили еще пять спортсменов. Это Даниил Ейбог, Семен Елистратов, Артем Козлов, Павел Ситников и Александр Шульгинов, пишет ИА «Пенза-Пресс».