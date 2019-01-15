Денис Айрапетян привез в Пензу две медали с чемпионата Европы

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15 января 2019, 19:09Спорт
Пензенский конькобежец Денис Айрапетян привез в родной город две медали с чемпионата Европы по шорт-треку, который проходил в голландском Дордрехте. В аэропорту двукратного бронзового призера турнира встречали тренеры, родственники и друзья.
Эта встреча была особенно волнительна как для самого пензенского шорт-трекиста, так и для его наставников и близких. Воспитанник регионального центра спортивной подготовки вернулся в статусе призера уже с третьего чемпионата Европы. Однако впервые привез на родную землю награду, завоеванную в индивидуальном забеге.
«Бронза» в личном зачете - это очень хорошо. Есть, к чему стремиться», - сказал он.
Пензенский конькобежец завоевал медаль в индивидуальном забеге на 1000 метров в заключительный день турнира. Победителю, партнеру по национальной команде Семену Елистратову, Денис уступил чуть более двух десятых секунды. Вторую бронзовую медаль спортсмен завоевал в составе мужской сборной на дистанции пять километров. По словам конькобежца, в эстафете у команды был шанс показать лучший результат, если бы не инцидент во время забега.
«Француз при обгоне неправильно рассчитал траекторию и сбил меня, мы оба упали. Но, слава Богу, все нормально. Их команду сняли, но из-за заминки наша не успела догнать остальные», - рассказал спортсмен.
Показать себя и у национальной сборной, и у Дениса еще будет возможность. По мнению наставника конькобежца, у него есть все шансы взойти на пьедестал почета абсолютным победителем. Со временем.
«Еще не пришло время, он молод, нужно дальше работать. Ни к чему опережать события. Он прогрессирует постепенно с каждым годом, показывает более высокие результаты», - отметил тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №6 и центра спортивной подготовки Пензы Виктор Павлов.
В Пензе двукратный бронзовый призер чемпионата Европы проведет три дня, после чего начнет готовиться к участию в кубках мира по шорт-треку (0+). Ближайшие состязания состоятся через пару недель. А дальше - Чемпионат мира. Он пройдет в марте в немецком Дрездене (0+).
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