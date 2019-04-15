Денис Аблязин вернулся с чемпионата Европы с «золотом»

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15 апреля 2019, 11:33Спорт
Пензенец Денис Аблязин завоевал «золото» на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходил в польском Щецине.
Спортсмен показал результат 14,950 балла в опорном прыжке в финале.
Вторым стал израильский гимнаст Андрей Медведев. По сумме двух прыжков он набрал 14,499 балла, но опротестовал эту оценку. После рассмотрения протеста судьи результат подняли до 14,699 балла, что позволило ему подняться на вторую строчку. А российский гимнаст Артур Далалоян стал третьим с результатом в 14,533 балла.
Помимо этого, 13 апреля Денис Аблязин занял первое место в упражнении на кольцах на чемпионате Европы в польском Щецине, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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