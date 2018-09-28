Денис Аблязин представит Пензу на Кубке мира во Франции

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28 сентября 2018, 15:34Спорт
Пензенский спортсмен Денис Аблязин выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике (0+).
Соревнования будут проходить во Франции.
Денис Аблязин выступит на кольцах и опорном прыжке. Квалификационный этап турнира пройдет в субботу, 29 сентября. Финал состоится в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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