Денис Аблязин представит Пензу на Кубке мира во Франции

Пензенский спортсмен Денис Аблязин выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике (0+).

Соревнования будут проходить во Франции.

Денис Аблязин выступит на кольцах и опорном прыжке. Квалификационный этап турнира пройдет в субботу, 29 сентября. Финал состоится в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».