Деньги и бутылка вина. Пензенец поорудовал в храме

В Пензенском районе за кражу с незаконным проникновением в храм осудили 33-летнего жителя села Оленевка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ранее судимый бывший истопник в келье старца Иоанна Оленевского в январе выставил окно в доме председателя православной организации, проник в жилище и похитил газонокосилку, электронасос и электрическую пилу общей стоимостью 10300 рублей. Газонокосилку сельчанин сдал в ломбард, остальное оставил себе.

Вечером 10 февраля мужчина топором взломал оконную раму и проник в помещение храма священноисповедника Иоанна Оленевского, взломал монтировкой ящики для пожертвований и похитил из них деньги, кроме того, он забрал выручку из церковной лавки и одну бутылку вина. Кагор сельчанин выпил, а часть денег отдал сожительнице.

Мужчину задержали полицейские. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

«Гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 105 тысяч рублей о возмещении ущерба, причиненного в связи с проникновением в помещение храма, суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства», - добавили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».