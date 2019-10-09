«День жестянщика». В ГИБДД рассказали об авариях, которые произошли утром

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09 октября 2019, 16:07Происшествия
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили о трех авариях, которые произошли утром 9 октября в Пензе. В них пострадали люди.
По предварительным данным, в 6:45 неподалеку от дома №99 по улице Терновского Ford Galaxy, водителем которого был 49-летний мужчина, врезался в стоящий Skoda Fabia под управлением 52-летней женщины. Автоледи получила травмы, медики оказали ей помощь на месте происшествия и отпустили.
Еще одна авария произошла возле дома №132 по проспекту Строителей в 7:20. Автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 35-летний мужчина, врезался в дерево. В результате пострадал водитель, его доставили в больницу.
В 7:55 рядом с домом №4 по улице Челябинской столкнулись Lada Granta под управлением 65-летнего водителя и Mazda, за рулем которой находился 31-летний автолюбитель. В ДТП пострадал пассажир отечественной легковушки. Женщину осмотрели медики и отпустили.
«По каждому факту ДТП проводится проверка», - добавили в пресс-службе.
Напомним, утром в Пензе было множество аварий, из-за которых образовались гигантские пробки. Жителям Терновки из-за огромного затора даже пришлось идти пешком. В Сети пользователи прозвали 9 октября «днем жестянщика», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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