День города в Пензе впервые пройдет в формате фестивалей

День города Пензы и День России впервые пройдут в фестивальном формате. Праздник объединит все значимые творческие события, которые произошли в областном центре за год. Главными площадками станут площадь имени Ленина, где 11 и 12 июня можно будет насладиться фильмами. На Юбилейной площади 11-го числа также будут киносеансы, а 12-го, помимо творческой программы, организуют сдачу норм ГТО. Праздновать будут также на Фонтанной площади и на улице Московской. Праздник пройдет на 12 городских площадках.

Солнце и погода до +30 - такие прогнозы синоптики дают на 12 июня. Так что прогуляться в День города и День России небесная канцелярия горожанам уж точно не помешает. Выбрать маршрут и собственную праздничную программу можно уже сейчас. Что и где будет происходить в Пензе 12 июня, рассказали в городской администрации. Обсуждение массовых гуляний началось с весьма амбициозного заявления мэра города Виктора Кувайцева.

«Мы приняли решение поменять формат проведения праздника. День России и День города будут в виде фестивалей. Для молодежи будет интересен кавер-фестиваль, для совсем маленьких - детства, который будет проходить на площади Ленина», - сказал он.

Такой формат предполагает, что горожане увидят на каждой площадке и поучаствуют в фестивалях, которые были в Пензе ранее. За год в городе их проходит порядка 70.

«Юбилейная площадь станет центром торжеств. В 12.00 там начнется торжественное открытие праздников: парад колясок, большой флешмоб и торжественный театральный пролог», - рассказала начальник управления культуры Вера Фейгина.

Акценты этого дня - детский фестиваль «От трех до пяти», он пройдет на площади имени Ленина. Там же пройдет дефиле в народных костюмах и закружится межнациональный хоровод, а любители спорта смогут попробовать себя в соревнованиях по стритболу. Вечером площадь имени Ленина трансформируют в кинотеатр под открытым небом. Причем фильмы покажут как 12 числа, так и за день до официального праздника - 11 июня. Кстати, лавочки на обновленной площади передвигать не станут, хотя в теории это и возможно, - организаторы решили пожалеть высаженные клены. Среди форматов 12 июня - «Литературный привал» - его обустроят возле сквера имени Дениса Давыдова, а в сквере «Копилка пословиц» организуют саммит плова. Эту аппетитную составляющую, как и жару, организаторы от города учли и решили на всех площадках праздника установить пункты выдачи бесплатной воды. Это будут обычные торговые точки, отмеченные табличками «вода». Праздник в 2019 году разобьют на 12 площадок.

Смотровой площадкой для салюта выбрана площадь перед областной филармонией. Организаторы заверяют, что огненное шоу 12 июня будет таким же эффектным, как и на 9 Мая и продлится ровно четыре минуты. Первые залпы - в 22.30. По окончании праздника горожан будут ждать 57 специально подготовленных автобуса, которые развезут пензенцев по домам. 357 день рождения Пензы 12 июня официально начнут праздновать в 11.00.

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