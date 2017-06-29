Дело в отношении экс-ректора ПензГТУ передали в суд

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июня 2017, 17:01Криминал
В прокуратуре Пензенской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и. о. ректора ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет».
«Он обвиняется в организации незаконной деятельности, связанной с предоставлением обучающимся в ВУЗе студентам за денежное вознаграждение готовых к защите выпускных квалификационных и дипломных работ, а также обеспечением их дальнейшей успешной защиты», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Вовлеченным в преступную схему семи должностным лицам университета также предъявлены обвинения.
Бывший руководитель ВУЗа обвиняется также в растрате путем приобретения за счет учреждения лекарств для личных целей на сумму более 560 тыс. рублей, а также оплаты своих санаторно-курортных расходов на сумму около 50 тыс. рублей.
Кроме того, его обвиняют в том, что с 2011 года по июль 2016 года он давал указания на выплату подчиненным премий в повышенном размере, затем собирал с них по 8-10 % от полученных денег. Общая сумма составила не менее 1,7 млн рублей.
Все обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Бывший ректор возместил ущерб ПензГТУ в полном объеме.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
29 июня 2017, 20:43«Пенза-Пресс» объявляет очередной фотоконкурс с призами
29 июня 2017, 20:39Пензенский студент разработал проект реконструкции усадьбы Воейкова
29 июня 2017, 20:27Пензенский драмтеатр закончит сезон бенефисом Натальи Старовойт
29 июня 2017, 20:18В Пензе в результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок
29 июня 2017, 20:10В Пензе торжественно закрылась первая смена лагеря «Гвардеец-2»
29 июня 2017, 20:04Участники форума в Кузнецке внесли предложения по развитию города
29 июня 2017, 19:58В Пензе отгрузили партию тормозных резисторов для ледоколов
29 июня 2017, 19:54В пензенском художественном училище открылась выставка пленэрных работ