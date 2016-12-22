Дело Алексея Нетесанова направили в суд

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 декабря 2016, 14:39Криминал
«Мистер Вселенная-2009» предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении известного пензенского бодибилдера Алексея Нетесанова, который обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, в крупном размере, направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, пензенский спортсмен был задержан правоохранительными органами в ноябре 2016 года.
Как установлено органами предварительного следствия, в декабре 2015-го Алексей Нетесанов в интернете договорился с неким лицом о покупке большой партии запрещенных к обороту на территории России препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. В тот же день он перечислил деньги на банковскую карту продавца и через несколько дней получил от него SMS-сообщение с информацией о том, что препараты можно забрать в ячейке хранения вещей одного из пензенских торговых центров.
«Спустя несколько дней Алексей Нетесанов забрал приобретенные препараты из данной ячейки. После чего хранил их в своей спортивной сумке. 7 ноября 2016 года по мобильному телефону Алексей Нетесанов договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей о встрече в одном из тренажерных залов, расположенных на территории Первомайского района г. Пензы. В тот же день он встретился с ними и осуществил незаконный сбыт препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, в крупном размере», - рассказала помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Мария Зимина.
Переводчица спортсмена положила их в свою сумочку и хранила до того, как их изъяли сотрудники полиции после задержания.
В ходе обыска в квартире и спортзале Нетасанова полицейские обнаружили в большом количестве анаболические стероиды, которые также были изъяты.
В настоящее время бодибилдер находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
22 декабря 2016, 15:35Перед Новым годом для пензенцев откроют большую ярмарку
22 декабря 2016, 15:01Депутаты пензенской Гордумы приняли бюджет на 2017 год
22 декабря 2016, 14:45В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием
22 декабря 2016, 14:39Дело Алексея Нетесанова направили в суд
22 декабря 2016, 14:33Пьяный парень в кафе набросился на полицейского
22 декабря 2016, 14:0411 пензенцев осудили за наркобизнес в регионе
22 декабря 2016, 13:33Пензенцы с помощью мобильного приложения могут определить подлинность алкоголя
22 декабря 2016, 13:04В Пензе автомобили на парковке у Бурденко мешали убирать снег