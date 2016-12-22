22 декабря 2016, 14:39Криминал Дело Алексея Нетесанова направили в суд «Мистер Вселенная-2009» предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении известного пензенского бодибилдера Алексея Нетесанова, который обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, в крупном размере, направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, пензенский спортсмен был задержан правоохранительными органами в ноябре 2016 года.

Как установлено органами предварительного следствия, в декабре 2015-го Алексей Нетесанов в интернете договорился с неким лицом о покупке большой партии запрещенных к обороту на территории России препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. В тот же день он перечислил деньги на банковскую карту продавца и через несколько дней получил от него SMS-сообщение с информацией о том, что препараты можно забрать в ячейке хранения вещей одного из пензенских торговых центров.

«Спустя несколько дней Алексей Нетесанов забрал приобретенные препараты из данной ячейки. После чего хранил их в своей спортивной сумке. 7 ноября 2016 года по мобильному телефону Алексей Нетесанов договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей о встрече в одном из тренажерных залов, расположенных на территории Первомайского района г. Пензы. В тот же день он встретился с ними и осуществил незаконный сбыт препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, в крупном размере», - рассказала помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Мария Зимина.

Переводчица спортсмена положила их в свою сумочку и хранила до того, как их изъяли сотрудники полиции после задержания.

В ходе обыска в квартире и спортзале Нетасанова полицейские обнаружили в большом количестве анаболические стероиды, которые также были изъяты.

В настоящее время бодибилдер находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Криминал

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