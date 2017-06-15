Делегация ПФО посетила в КНР автомобильную компанию

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 июня 2017, 17:38Экономика
15 июня делегация Приволжского федерального округа во главе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем посетила в КНР Аньхойскую компанию по выпуску автомобилей «Цзянхуай группа».
Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, компания JAC является комплексным предприятием по выпуску автомобилей с полной серией продукции под своей независимой маркой в Китае.
Руководство компании продемонстрировало Михаилу Бабичу легкий, средний и утяжеленный грузовик, многофункциональный коммерческий автомобиль, SRV, легковой автомобиль, а также пассажирские автобусы.
Также сообщается, что в прошлом году «Цзянхуай группа» реализовала 650 тыс. автомобилей различных типов, в том числе объем экспортируемых автомобилей составил более 60 тыс. (рост продаж выше среднего уровня продаж китайской автомобильной промышленности – 9,4%). Продукция компании JAC экспортируется в более чем 130 стран и регионов по всему миру, включая Америку, Европу, Африку, Азию и Восточную Азию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 июня 2017, 19:38В Пензе сотрудники Росгвардии отыскали шестилетнюю девочку
15 июня 2017, 19:32В Пензе провели юридические консультации для жителей Ленинского района
15 июня 2017, 19:25Пензенских работодателей обязали принимать в штат бывших заключенных
15 июня 2017, 19:20В Ахунах состоялся фестиваль скандинавской ходьбы
15 июня 2017, 19:12С установлением жары в Пензе повторно исследуют места купания
15 июня 2017, 19:02В Пензе из-за холодов оформят клумбы с опозданием
15 июня 2017, 18:59В Кузнецке прошел чемпионат по футболу среди дошкольников
15 июня 2017, 18:51В Пензе пройдут финальные игры Кубка России по регби-7