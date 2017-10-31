31 октября 2017, 12:36Общество Делегация пензенских врачей принимает участие во всероссийском конгрессе Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации проводят конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» (18+). Участие в нем принимает делегация врачей Пензенской области во главе с министром регионального минздрава Владимиром Стрючковым.

Цель мероприятия заключается в консолидации участников отрасли, направленной на повышение здоровья населения страны. Профильные конференции, форумы, симпозиумы, лекции, круглые столы, выставки, запланированные в рамках проведения конгресса, будут проходить в течение трех дней, сообщает пресс-центр областного правительства.

В рамках мероприятия планируется обсуждение вопросов организации здравоохранения, непрерывного медицинского образования, допуска к профессии, разработки профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, аттестации квалификационных категорий, системы и принципов финансирования медпомощи, кадровой политики, лекарственного обеспечения, производства медицинских изделий, вопросы импортозамещения и экспортной поддержки участников рынка, а также юридической защиты медработников.

В работе конгресса принимают участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрий Морозов, а также представители профессиональных медицинских объединений.

По приглашению организационного комитета конгресса министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков представит доклады на тему «Различные модели организации скорой и неотложной медицинской помощи. Система неотложной медицинской помощи» и «Лучший опыт создания межрайонных Центров», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/31/10022749