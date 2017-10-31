Делегация пензенских врачей принимает участие во всероссийском конгрессе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 октября 2017, 12:36Общество
Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации проводят конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» (18+). Участие в нем принимает делегация врачей Пензенской области во главе с министром регионального минздрава Владимиром Стрючковым.
Цель мероприятия заключается в консолидации участников отрасли, направленной на повышение здоровья населения страны. Профильные конференции, форумы, симпозиумы, лекции, круглые столы, выставки, запланированные в рамках проведения конгресса, будут проходить в течение трех дней, сообщает пресс-центр областного правительства.
В рамках мероприятия планируется обсуждение вопросов организации здравоохранения, непрерывного медицинского образования, допуска к профессии, разработки профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, аттестации квалификационных категорий, системы и принципов финансирования медпомощи, кадровой политики, лекарственного обеспечения, производства медицинских изделий, вопросы импортозамещения и экспортной поддержки участников рынка, а также юридической защиты медработников.
В работе конгресса принимают участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрий Морозов, а также представители профессиональных медицинских объединений.
По приглашению организационного комитета конгресса министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков представит доклады на тему «Различные модели организации скорой и неотложной медицинской помощи. Система неотложной медицинской помощи» и «Лучший опыт создания межрайонных Центров», пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 октября 2017, 15:05Пензенские полицейские проверят терминалы оплаты школьного питания
31 октября 2017, 14:36Пензенец после ужина набросился с топором на соседа
31 октября 2017, 14:03Михаила Торгашина привлекли к дисциплинарной ответственности
31 октября 2017, 13:36В Пензенской области растет доверие жителей к власти
31 октября 2017, 13:07Пензенцев приглашают проверить знания по географии
31 октября 2017, 12:36Делегация пензенских врачей принимает участие во всероссийском конгрессе
31 октября 2017, 12:03В Саратовской области в жутком ДТП погибли ехавшие в Пензу мигранты
31 октября 2017, 11:32В Пензе по иску прокуратуры запретили деятельность бизнесмена