Делегация из Пензы принимает участие в XVIII съезде «Единой России»

В Москве открылся XVIII съезд (18+) партии «Единая Россия». В нем принимают участие делегаты из всех субъектов страны. От Пензенской области - 20 человек. Это не только политики, но также, специалисты в области городской среды, медработники. Такая разноплановость - неслучайна: именно эти сферы - в числе приоритетных в программе развития партии.

«Первый день XVIII съезда партии «Единая Россия» был довольно насыщенным. В нем принимают участие более 3500 тысяч политиков и общественников со всей страны. Их работу освещают более 300 журналистов. В делегацию Пензенской области входят представители региональной партии, депутат Государственной Думы от области, представитель комитета Совета Федерации, а также общественные деятели», - рассказала корреспондент ТРК «Экспресс» Ольга Сайганова.

«Сегодня мы должны уделять максимальное внимание созданию условий для развития творческого потенциала, активности и инициативы молодежи. Проекты, которые сейчас объединят подрастающее поколение, должны быть поддержаны на законодательном уровне. И мы будем это делать вместе с молодежным парламентом и общественными объединениями», - сказал член генерального совета партии, секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Обновление, открытость, лидерство - это задачи для дальнейшей политической деятельности, объявленные на первом дне съезда. Именно так называют три дискуссионные площадки. На первой обсуждались ценностные ориентиры партии, вторая была посвящена вопросам взаимодействия «Единой России» с гражданским обществом и повышение качества обратной связи с избирателями, а третья затронула вопросы анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации.

«Через молодежь реализуется возможность социального лифта. Это одна из проблем подрастающего поколения не столько в социальной, экономической сфере, сколько возможность просчитать свои перспективы, понять, что их ждет после окончания университета, партия дает такие возможности», - сказал член президиума политсовета пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Гуляков.

«Конечно, для меня, жителя небольшого поселка, участие в столь масштабном мероприятии - это уникальная возможность. Мне очень понравилось то, что предложили привлекать молодежь, искать новые пути для этого. В нам населенном пункте очень активные ребята, с ними можно и нужно работать», - рассказала секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №35 районного поселка Мокшан Екатерина Комина.

Если говорить в целом, то тематика съезда 2018 года посвящена трем основным вопросам - благополучие человека, единство и суверенитет, лидерство и развитие.

8 декабря, во второй день съезда, продолжится формат дискуссионных площадок. Они будут связаны непосредственно с реализацией разделов программы партии. Это площадки - «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна» и «Развитие сельских территорий».