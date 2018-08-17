Делегация из Китая оценила продукцию пензенского «Молкома»

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17 августа 2018, 13:02Бизнесновости
В Пензу с рабочим визитом приехала делегация из города Ланьчжоу Китайской Народной Республики. 17 августа гости посетили ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
Делегацию возглавил заместитель мэра Ланьджоу, целью их визита стало знакомство с агропромышленным комплексом и торговым потенциалом Пензенской области, а также развитие взаимовыгодного сотрудничества с представителями власти и бизнеса Китайской Народной Республики. Без внимания не осталось одно из старейших в городе предприятий – «Молком», гостей познакомили с его историей, показали производственные мощности и рассказали о перспективах развития.
Участники делегации высоко оценили потенциал предприятия, а также попробовали его продукцию. Гости продегустировали классические молочные продукты, термостатную продукцию премиум класса в стекле, фитнес-линейку «Молком» – низкокалорийные и маложирные продукты и продукцию без сахара. Особенный интерес вызвала линейка молочной продукции для питания детей раннего возраста под брендом «Мамалыш», йогурты греческие, а также традиционные кефиры.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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