Делегация из Чувашии изучит опыт Пензы по охране труда

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25 сентября 2018, 19:36Общество
Пензенская область вошла в число регионов с наиболее низким показателем производственного травматизма. Мониторинг показал, что не было зафиксировано ни одного несчастного случая на 97% предприятий региона. Положительный опыт в вопросах охраны труда в Пензу приехала перенимать делегация из Чувашской республики.
Сотрудники одного из высокотехнологичных предприятий Пензы ежедневно собирают более десяти различных моделей модернизированных протезов клапанов. Производство поставлено на поток: автоматизированные современные станки вытачивают сотни деталей. Рядом - оборудованные по последнему слову техники рабочие места.
«Оно аттестовано и освещено. Среди приборов - микроскопы и проекторы. Еще один положительный момент - спецодежда», - рассказал руководитель службы производства предприятия медицинского кластера Василий Толин.
25 лет успешной работы предприятия, и за четверть века - ни одного несчастного случая. Секрет успеха: высокие требования к персоналу и постоянный контроль, который заключается в тщательной проверке каждого этапа работы. И так - на большинстве производств региона. Выстроить идентичную систему хотят и в Чувашской республике. За новым опытом в Пензу прибыла делегация министерства труда и социальной защиты.
«В 2018 году, к сожалению, участились случаи травматизма на рабочем месте, в том числе - смертельные. Чтобы исключить это в дальнейшем, мы прилагаем все усилия, работаем с органами исполнительной власти и всеми субъектами», - сказал заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской республики Виктор Ковалев.
Еще одна составляющая успеха в сфере охраны труда пензенских предприятий - высокий уровень культуры коллектива. И проявляется он не в музыкальных или театральных предпочтениях, а в высокой ответственности. Специалисты тщательно следят за своим здоровьем, проходят обследования и диагностику. На территории большинства организаций ежедневно проверяют состояние рабочих.
«За последние три-четыре года не поступало информации о росте травматизма на предприятиях, а происшествия, связанные с человеческим фактором, были крайне редки», - рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.
Во время визита делегация из Чувашской республики посетила несколько ведущих предприятий города. После прошел круглый стол, на котором обсудили актуальные пути решения проблем в сфере охраны труда.
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