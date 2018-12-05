Дед Мороз начал готовить для пензенцев подарки

Пенза вовсю готовится к новогодним праздникам. Главная елка уже установлена, рядом - монтируют домик для главного зимнего волшебника. Однако самого Деда Мороза в нем нет: поговаривают, что сказочный герой очень занят чтением писем и подбором подарков, причем не только для детей, но и для взрослых. Уточнить их пожелания и пообщаться лично Дед Мороз отправился в центр города.

Красный тулуп до пят, седая борода, и непременно, огромный мешок. С подарками. С таким боекомплектом на улицы Пензы вышел главный новогодний волшебник. Сейчас у него самый жаркий период: сотни писем и в каждом - десятки пожеланий. Некоторые из них, вводят дедушку в ступор.

«Детишки просят лошадок и медвежат игрушечных, а еще айфоны десятые, только никак не пойму, что это такое?», - сказал Дед Мороз.

Получить подарки, по словам волшебника, просто. Достаточно было хорошо себя вести в течение года. Обмануть его не получится: обо всех озорниках дедушка обязательно узнает.

Если с детьми более-менее все понятно, то пожелания взрослых куда серьезнее. Мужчинам - машины, женщинам - сильное плечо рядом.

Письма для главного сказочного персонажа Нового года принимают на почте. Специальный ящик «Для Деда Мороза» установили в центральном отделении. Отправить письмо можно и на других стационарных точках. Специалисты обещают, что каждое обязательно дойдет до адресата.