Дебош и наркотики. В Пензе драка приобрела неожиданный оборот

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25 января 2019, 16:38Криминал
Уличная потасовка в Пензе может закончится для одного из участников серьезным сроком.
Выяснилось, что на улице Московской нетрезвый мужчина стукнул ногой припаркованный автомобиль такси – помялась дверь. 26-летнего водителя это возмутило, и он побил дебошира. Пострадавшему потребовалось вызвать «скорую». Кроме того, очевидцы происшествия позвонили в правоохранительные органы.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. При досмотре водителя они обнаружили в кармане его куртки два пакетика с подозрительным веществом. Находку передали на экспертизу.
Мужчин доставили в отделение полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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