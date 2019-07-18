«Давно пора знак поставить». Пензенцы обсуждают ДТП на ул. Аустрина

В Сети появилась информация об аварии на ул. Аустрина в Пензе.

Фото с места ДТП опубликовал очевидец в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что легковушки столкнулись у таможенного поста, а снимок был сделан в 19.25.

Пензенцы в комментариях принялись обсуждать возможные причины столкновения.

«Съезд на М5 перекрыли, все на ул. Аустрина ломанулись с желанием повернуть через две налево на развязку. Что стоит свернуть направо и через 50 метров развернуться?» - недоумевает подписчик Денис.

«Давно пора там знак поставить «Движение только направо», - отметил пользователь Владимир.

Официальных комментариев о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».