«Дамате» запустила для сотрудников «Магазин на колесах»

Группа компаний «Дамате» запустила для своих сотрудников «Магазин на колесах». Он будет доставлять готовую молочную и мясную продукцию по шести районам области. Специально для своих сотрудников «Дамате» продает изделия по льготным ценам - это часть социальной политики компании.

На прилавках «Магазина на колесах» - только свежая продукция по специальным льготным ценам. На выбор работников - богатый ассортимент любимых торговых марок: «Индилайт», «Молком»и «Мамалыш». Брендированный автомобиль оснащен всем необходимым для перевозок мясных и молочных изделий. То, что автолавка будет пользоваться спросом, сомнений не вызывает: работники компании «Дамате» высоко оценивают качество продукции, которую производят.

«Мы обычно берем филе грудки, стейки, а так, предпочитаем продукцию «Молком», особенно последние вышли новинки из серии «Мамалыш», - ряженки и йогурты. Девочкам очень нравится, очень удобно, компактно, в школу на перекус берут», - рассказали сотрудники группы компаний «Дамате» Андрей и Елена Данько.

«Всегда с удовольствием приобретаем продукцию «Индилайт» и «Молком», потому что это не только вкусно, но еще качественно и полезно. Теперь не нужно стоять в очереди в магазине, в любое время можем подойти и приобрести то, что нам нужно в «Магазине на колесах». Главное - все качественное и свежее», - рассказали сотрудники группы компаний «Дамате» Юлия и Михаил Ломакины.

Запуск автолавки - это продолжение социальной политики компании. В 2019 году «Дамате» планирует направить 40 миллионов рублей на поддержку своих сотрудников. Виды поддержки со стороны компании - многосторонние.

«На данный момент в эту политику входят более десяти направлений, в том числе - льготное питание в столовых и приобретение продуктов питания собственного производства, предоставление жилья для ключевых специалистов, материальной помощи, программа «Здоровый образ жизни», бесплатная доставка производственного персонала на объекты. Различные направления для детей и взрослых. Все они пользуются большой популярностью, и мы планируем их развивать в дальнейшем», - сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.

«Магазин на колесах» по утвержденному графику будет доставлять продукцию в Нижнеломовский, Колышлейский, Спасский, Наровчатский, Вадинский и Мокшанский районы - ко всем производствам группы компаний «Дамате» в Пензенской области.