«Дамате» вложила в арт-поместье «Новые берега» 27 млн руб

Один из домов в арт-поместье «Новые берега» строится на средства группы компаний «Дамате». Крупный агропромышленный холдинг вошел в проект в качестве партнера. И теперь благодаря инвестициям компании в 2019 году свои двери для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют не два, а три дома первой очереди «Новых берегов».

Работы вышли на финишную прямую менее чем за год. В двух домах уже началась отделка, третье строение - на завершающей стадии строительства. Двухэтажный коттедж, рассчитанный на проживание 22 выпускников детских домов и молодых людей с инвалидностью, возводят на средства группы компаний «Дамате». Агрохолдинг выступил в качестве партнера благотворительного проекта и вложил в него 27 миллионов рублей.

«Дамате» - не благотворительная организация, мы занимаемся бизнесом, но этот проект действительно подвигнул нас на то, чтобы принять в нем участие. И мы видим, что приняли правильное решение», - сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Кроме того Рашид Хайров вошел в состав общественного совета благотворительного проекта. Эта структура отбирает жильцов нового уникального арт-поместья «Новые берега».

«Общественный совет должен аккумулировать в себе людей, к которым зашкаливает уровень доверия. И нам радостно, что Рашид Рифатович вошел в него, и будет принимать участие в подборе ребят, которые смогут изменить свою жизнь», - рассказала исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

В общественный совет войдут не только представители власти и бизнеса, но и участники проекта «Квартал Луи». Они также выступают экспертами на стройплощадке арт-поместья.

«Как консультант я исполняю роль человека на коляске, который может, например, посмотреть, подходят ли те или иные проемы в здание, поручни», - сказал начальник общественного совета благотворительного проекта «Новые берега» Иван Пчельников.

Победители конкурсного отбора смогут проживать в квартирах по договору безвозмездной аренды. Ключевое условие проживания - реализация на базе арт-поместья проектов, призванных решить важные социальные проблемы. Общественный совет приступит к работе 1 октября, а в ноябре «Новые берега» распахнут двери для первых жильцов.