«Дамате» открыла для своих сотрудников жилой комплекс

В селе Катковка Колышлейского района Пензенской области открылся жилой комплекс. Он предназначен для временного проживания сотрудников компании «Дамате» - одного из крупнейших предприятий страны по производству мяса индейки. Административно-бытовой комплекс располагается недалеко от птичников, что очень удобно для работников сервисных бригад, которые их обслуживают. На торжественное открытие гостиницы приехали представители руководства компании и районной администрации.

На реконструкцию бывшего здания сельсовета потребовалось всего четыре месяца. Один из крупнейших инвесторов региона вложил в объект порядка 12 миллионов рублей.

«Нам нужны люди, и мы о них заботимся. Создаем условия для нормальной работы на площадках. В комплексе одновременно могут располагаться 59 человек, которые приезжают на определенное время», - рассказал генеральный директор ООО «ПензаМолИнвест» Римантас Мацкевичюс.

Первые жильцы из числа сотрудников «Дамате» уже заселились. Среди них - Виталий Климов. Он работает в Нижнем Ломове, а в Колышлейский район приезжает не реже четырех раз в год. Признается, что благодаря такой гостинице командировки станут еще приятнее.

«Условия почти как домашние: после работы вполне реально отдохнуть вместе с коллегами. Спасибо компании «Дамате» за заботу о сотрудниках», - сказал он.

В двухэтажном здании создали все условия для комфортного проживания. В комнатах - удобная мебель, на просторной кухне - вся необходимая новая бытовая техника. Для постояльцев также оборудовали санитарно-технические помещения и гардеробную. В здании работает автономная система отопления.

«Мы очень рады, что «Дамате» очень успешно работает на территории Колышлейского района, создает новые места и строит площадки. Насколько знаю, у компании есть большие виды на возведение новых объектов, это, конечно, плюс в копилку бюджета района», - отметил глава администрации Колышлейского района Александр Спирягин.

Жилой комплекс располагается в центре села и, что самое важное - в шаговой доступности от производственных площадок «Дамате».