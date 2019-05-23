«Дамате» открыла для своих сотрудников жилой комплекс

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 мая 2019, 19:46Общество
В селе Катковка Колышлейского района Пензенской области открылся жилой комплекс. Он предназначен для временного проживания сотрудников компании «Дамате» - одного из крупнейших предприятий страны по производству мяса индейки. Административно-бытовой комплекс располагается недалеко от птичников, что очень удобно для работников сервисных бригад, которые их обслуживают. На торжественное открытие гостиницы приехали представители руководства компании и районной администрации.
На реконструкцию бывшего здания сельсовета потребовалось всего четыре месяца. Один из крупнейших инвесторов региона вложил в объект порядка 12 миллионов рублей.
«Нам нужны люди, и мы о них заботимся. Создаем условия для нормальной работы на площадках. В комплексе одновременно могут располагаться 59 человек, которые приезжают на определенное время», - рассказал генеральный директор ООО «ПензаМолИнвест» Римантас Мацкевичюс.
Первые жильцы из числа сотрудников «Дамате» уже заселились. Среди них - Виталий Климов. Он работает в Нижнем Ломове, а в Колышлейский район приезжает не реже четырех раз в год. Признается, что благодаря такой гостинице командировки станут еще приятнее.
«Условия почти как домашние: после работы вполне реально отдохнуть вместе с коллегами. Спасибо компании «Дамате» за заботу о сотрудниках», - сказал он.
В двухэтажном здании создали все условия для комфортного проживания. В комнатах - удобная мебель, на просторной кухне - вся необходимая новая бытовая техника. Для постояльцев также оборудовали санитарно-технические помещения и гардеробную. В здании работает автономная система отопления.
«Мы очень рады, что «Дамате» очень успешно работает на территории Колышлейского района, создает новые места и строит площадки. Насколько знаю, у компании есть большие виды на возведение новых объектов, это, конечно, плюс в копилку бюджета района», - отметил глава администрации Колышлейского района Александр Спирягин.
Жилой комплекс располагается в центре села и, что самое важное - в шаговой доступности от производственных площадок «Дамате».
24 мая 2019, 16:04Пензенцы шокированы столбом дыма возле ПГУ
24 мая 2019, 15:43В «ЕР» просят увеличить финансирование программы развития сельских территорий
24 мая 2019, 15:34Губернатор выразил соболезнования семье заслуженного строителя РФ Николая Кононенко...
24 мая 2019, 15:16В «ЕР» предложили увеличить срок компенсации за целевое обучение аграриев
24 мая 2019, 15:04Пензячке в куске торта попался мерзкий «бонус»
24 мая 2019, 14:34Появились подробности поджога мужчины депутатом в Белинском районе
24 мая 2019, 14:03В Пензе на областном семинаре судей произошла трагедия
24 мая 2019, 13:33Пензенский Отелло. Мужчина убил возлюбленную из-за ревности - МВД