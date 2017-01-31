Дальнобойщик-южанин отогревался чаем под Пензой

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31 января 2017, 17:33Общество
В Белинском районе Пензенской области возле села Новая Каштановка произошло ДТП – в кювет улетел большегруз.
За помощью по номеру 112 обратился мужчина, поскольку выбраться самостоятельно из кювета он не смог, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН, для замерзающего водителя доставили чай и спецобрудование для извлечения авто. В результате грузовик удалось вытянуть.
«Водители транзитного транспорта из южных республик, не имеющие опыта управления в условиях гололедицы, достаточно часто попадают в такие ситуации. Оказывать такого вида помощь автомобилистам, оказавшимся в сложной ситуации на дорогах - одна их задач, которую решают экстренные оперативные службы муниципальных районов области», - сообщил начальник отдела организации защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и ГЗН региона Юсеф Тимербулатов.
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