31 января 2017, 17:33Общество Дальнобойщик-южанин отогревался чаем под Пензой В Белинском районе Пензенской области возле села Новая Каштановка произошло ДТП – в кювет улетел большегруз.

За помощью по номеру 112 обратился мужчина, поскольку выбраться самостоятельно из кювета он не смог, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН, для замерзающего водителя доставили чай и спецобрудование для извлечения авто. В результате грузовик удалось вытянуть.

«Водители транзитного транспорта из южных республик, не имеющие опыта управления в условиях гололедицы, достаточно часто попадают в такие ситуации. Оказывать такого вида помощь автомобилистам, оказавшимся в сложной ситуации на дорогах - одна их задач, которую решают экстренные оперативные службы муниципальных районов области», - сообщил начальник отдела организации защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и ГЗН региона Юсеф Тимербулатов.

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/7/kraz_bel_1.jpg