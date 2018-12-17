Дал позвонить и потерял деньги. Юную пензячку подозревают в краже

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17 декабря 2018, 17:39Криминал
В Пензенской области несовершеннолетнюю девушку подозревают в краже с банковского счета.
Следствие установило, что девушка была в магазине вместе со знакомым мужчиной. Она попросила у него мобильный телефон, чтобы якобы позвонить приятелю, для этого вышла на улицу. Через какое-то время она отдала гаджет и ушла.
Вскоре мужчина обнаружил, что с его счета на счет знакомой перевели более трех тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетней на учет в ПДН. Отмечено, что деньги она вернула.
Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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