Дал позвонить и потерял деньги. Юную пензячку подозревают в краже

В Пензенской области несовершеннолетнюю девушку подозревают в краже с банковского счета.

Следствие установило, что девушка была в магазине вместе со знакомым мужчиной. Она попросила у него мобильный телефон, чтобы якобы позвонить приятелю, для этого вышла на улицу. Через какое-то время она отдала гаджет и ушла.

Вскоре мужчина обнаружил, что с его счета на счет знакомой перевели более трех тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетней на учет в ПДН. Отмечено, что деньги она вернула.

Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».