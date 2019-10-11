Дачный сезон в Пензе завершится 20 октября

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Пензе дачный сезон продлится до 20 октября включительно.

В соответствии с постановлением горадминистрации, автобусы сезонных маршрутов будут курсировать до 20 октября. На сегодняшний день ими перевезено 376791 человек.

Напомним, дачный сезон стартовал в Пензе 20 апреля. Горожане могли добраться до своих участков на автобусах, которые ездили по 21 маршруту, пишет ИА «Пенза-Пресс».