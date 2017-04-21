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21 апреля 2017, 15:34Общество
Несмотря на погоду, дачный сезон в Пензе стартует 22 апреля.
«По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева было организовано собрание председателей СНТ по вопросу открытия дачного сезона. Большинством голосов было принято решение о начале организации дачных перевозок в ранее установленный срок», - сообщает пресс-служба горадминистрации.
Подробную информацию о работе дачных автобусов можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 апреля 2017, 15:34Дачный сезон в Пензе стартует 22 апреля
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