21 апреля 2017, 15:34Общество Дачный сезон в Пензе стартует 22 апреля Несмотря на погоду, дачный сезон в Пензе стартует 22 апреля.

«По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева было организовано собрание председателей СНТ по вопросу открытия дачного сезона. Большинством голосов было принято решение о начале организации дачных перевозок в ранее установленный срок», - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подробную информацию о работе дачных автобусов можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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