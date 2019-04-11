Дачный сезон в Пензе стартует c 20 апреля

На следующей неделе в Пензе будет дан старт дачному сезону. Первые автобусы отправятся в садоводческие товарищества 20 апреля. Дачников будут возить 32 автобуса по 21 маршруту. Стоимость проезда и провоза багажа не изменится. Детали обсудили на заседании постоянной комиссии в городской Думе.

«Плата остается прежней, первый пояс по электронной карте - 30 рублей, за наличный расчет - 63, второй пояс - 35 рубля, за наличные - 95, третий пояс - 40 рублей, за наличные - 115, четвертый пояс - 45 рублей, за наличные - 161», - прокомментировала начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина.

Начиная с 20 апреля по 1 июня, дачные автобусы будут ходить три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня по 1 сентября - четыре раза в неделю, в среду, пятницу, субботу и в воскресенье. Как сообщили в ходе заседания, на маршруты выйдут автобусы оснащенные кондиционерами и камерами видеонаблюдения.