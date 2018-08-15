Цыганки из Самары оставили без денег шесть пензенских пенсионеров

Полиция доказала причастность к кражам в Пензенской области двух жительниц Самарского региона, обе женщины задержаны. Им - 31 и 33 года.

Схема действий была отработанной. Они замечали на улице одиноко идущего пожилого человека и начинали его спрашивать, с кем он живет. Если он жил один, незнакомки напрашивались на визит в квартиру своей жертвы, представляясь сотрудницами местной администрации.

«Там незнакомки говорили, что пенсионеру полагается выплата в одну-две тысячи рублей и просили им дать сдачу с пятитысячной купюры, таким образом, пожилые люди невольно показывали места сбережений. Затем злоумышленницы отвлекали внимание пенсионеров, похищали деньги из потайных мест и уходили», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей при УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Доказано, что своим занятием цыганки оставили без денег шесть человек - жителей Кузнецка, Пензы и Нижнего Ломова. Сейчас устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.

Полиция предупреждает: не впускайте в свой дом незнакомых людей. Если вы сомневаетесь, что перед вами представитель власти и социальной службы, уточните номер представляемой организации, чтобы проверить, действительно ли незнакомец там работает.