26 декабря 2017, 19:12Общество Цветовое оформление ТРК «Экспресс» - в тренде 2018 года Главным цветом 2018 года признан фиолетовый. Его можно будет увидеть в коллекциях знаменитых на весь мир дизайнеров одежды, интерьерных выставках и работах артистов. Для пензенского телеканала «Экспресс» фиолетовый цвет является особенным - его зрители ежедневно видят в оформлении телепередач. Как фиолетовый цвет влияет на людей, узнали у психолога.

Институт цвета Pantone назвал ультрафиолетовый цветом 2018 года. По словам экспертов, он несет в себе дух оригинальности, изобретательности и дальновидного мышления. Фиолетовый цвет должен напомнить нам о новых технологиях и грядущих открытиях.

«Это сложный цвет, который сочетает в себе две энергии: энергия синего, холодного цвета, которая преобладает. И энергия красного цвета, символизирующий огонь, это движение, вспышка чувств. И, соединяясь вместе, фиолетовый цвет дает успокаивающее действие», - рассказала заведующая экспозиционным отделом картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

Психологи отмечают, что фиолетовый - это цвет повышенной чувствительности и эмоциональности. Его можно встретить в творчестве романтиков и импрессионистов. Люди, которые отдают предпочтение фиолетовому цвету, часто имеют потребность в творческой реализации. Однако если с этим цветом переборщить, вместо вдохновения можно получить апатию и меланхолию.

«Если люди будут присутствовать в этом цвете в течении короткого промежутка времени, это может иметь даже тонизирующий эффект», - сказал заведующий кафедрой «Общая психология» ПГУ Всеволод Константинов.

Сеанс цветотерапии и заряд бодрости на целый день можно получить по будням на телеканале «Экспресс». Обновленная студия программы «События» выполнена в модном фиолетовом цвете. Ведущий программы «События» (16+) Александр Маркеев провел не один съемочный день, глядя на цвет 2018 года.

«По моему ощущению, сиреневый оттенок нашей новостной студии добавил информационным выпускам некой легкости. Мне, конечно, сложно судить с позиции телезрителя, поскольку я работаю по другую сторону экрана, но мне кажется, что информация стала восприниматься, наверное, легче. По крайней мере, в этой цветовой гамме я чувствую себя достаточно комфортно и уверен, что моя легкость и ощущение комфортности как-то передается и зрителю», - рассказал он.

Смотрите пятиминутные выпуски программы «События» в конце каждого часа с 8.00 до 18.00. Большой итоговый выпуск дня выходит в эфир в 19.30. Не пропустите самые актуальные темы и свежие новости. В 2018 году на телеканале «Экспресс» появится еще больше интересных, трендовых и интригующих телепроектов.

Общество

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