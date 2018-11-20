Цветариум в Пензе. На первом этаже торгового центра «Высшая лига» открылось абсолютно уникальное пространство для тех, кто ценит прекрасное. Для тех, кто привык выбирать лучшее для самых дорогих и близких людей.

«Цветочная симфония» презентует в Пензе новый проект. Теперь это не только оптово-розничный салон в крытом павильоне Центрального рынка, сеть современных фломатов, цветочные композиции, букеты для особых случаев в жизни, горшечные растения, подарки и сувениры в Пензе и Заречном. Сейчас это еще и мастер-классы для детей и взрослых, а также профессиональная школа флористики в «Высшей лиге».

«Цветариум» объединил в себе все лучшее, что мы накопили за долгие годы работы в этой сфере. Это опыт наших флористов, высокие стандарты качества цветов, материалов, европейский уровень сервиса, и индивидуальный подход к каждому букету, композиции и клиенту. Для нас крайне важно, чтобы гость не просто остался доволен выбором, а получил от покупки максимум положительных эмоций», - сказала владелица салона «Цветариум» Ольга Офицерова.

Новый год уже совсем близко. Оригинальный вариант подарка – стильная цветочная композиция – будет центром праздничного застолья. Удивляйте вместе с «Цветариумом».

По-прежнему для вас работают современные фломаты по всему городу. Вы можете за пару минут купить отличный букет, который будет долго радовать своей свежестью и изумительной красотой. Расплатиться за покупку можно наличными, картой или при помощи гаджетов.

Кроме того, каждую субботу в 11.00 «Цветариум» приглашает всех на детские мастер-классы по флористике. Для взрослых профессиональные флористы приготовили специальные курсы – от азов до сложных техник составления цветочных композиций.

Запишитесь прямо сейчас по телефону - 28-23-28. «Цветариум», торговый центр «Высшая лига», 1 этаж.