21 сентября 2018, 14:36Общество

#цветнастроениячерный. Пензенцы сняли кавер-версию клипа Егора Крида

Жители Пензы записали клип-пародию на песню Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения черный» (18+).

Четыре дня назад артист объявил на своей официальной страничке в Instagram о конкурсе (18+).

«Сними самое угарное, трешовое, cover видео на трек «Цвет настроения черный». Самое крутое получит 100 000 рублей. Лучших выложу к себе», - написал он.

Пензенцы предстали в образе людей без определенного места жительства.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=vmC_SHXLGnE&feature=youtu.be

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