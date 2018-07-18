Чувствительным и детям – не смотреть: Пензенцы рассказали о странных находках в продуктах

Жительница Пензы выложила в Сеть фото печенья с неприятным содержимым. Судя по кадрам, в кондитерское изделие попал кусок веревки, внешне похожий на волосы.

Пользователи признаются, что кадры с таким печеньем вызывают приступ тошноты. Однако нашлись и те, что отнеслись к ситуации с юмором.

«Все нормально. Так армируют печенья, чтобы они не потеряли свою прочность», - пошутил один из пользователей.

«Оно такое старое, что волосы стали расти?» - добавил другой подписчик группы.

Это не единственный случай странной находки в продуктах, который обсуждают пензенцы. Горожанка сообщила, что купила хлеб, внутри которого оказалось насекомое. Девушка решила не предавать случай огласке, а сообщить об этом производителю, оставив отзыв на его официальном сайте, указанном на упаковке. Однако, когда ввела в адресную строку его название, попала на портал с откровенными видео категории 18+.

via GIPHY

«Я позвонила по телефону, указанному на упаковке изделия, меня перевели на лабораторию. За букашку извинились, причем очень вежливо, культурно, пообещали на следующий же день привезти взамен свежий хлеб, а этот забрать на «экспертизу». Записали мой номер телефона, адрес, имя. Также, я сообщила, что на их сайте размещена информация, далекая от хлебопекарной темы. Мне ответили, что на следующий же день все будет устранено.

Так вот, прошло уже больше недели. Хлеб покрылся плесенью, мне его никто не заменил. Я его выкинула. На сайте хлебозавода ничего не изменилось…» - написала автор поста (из этических соображений не называем адрес сайта и не даем ссылку на группу и пост).

Стоит напомнить, что в случаях нарушения прав потребителей (к ним относятся и посторонние «ингредиенты» в продуктах) нужно обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».