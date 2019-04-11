Чудом избежали аварии. Пользователи восхищены реакцией пензенской автоледи

На камеру видеорегистратора пензенца попал необычный дорожный инцидент. Ситуация едва не закончилась аварией, но один из водителей показал мастерство и скорость реакции.

Видео мужчина разместил в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Однако мы не можем его опубликовать, так как там слышна нецензурная брань. На кадрах видно, что Volkswagen Polo едет прямо, слева внезапно возникает Lada Granta, которая мчится навстречу иномарке. Но та успевает увернуться от столкновения и паркуется у тротуара. Все произошло за несколько секунд.

Автор видео сообщил, что за рулем иномарки сидела женщина. После случившегося она вышла из машины и поругала водителя Лады.

Пользователи отметили отличную реакцию женщины и оставили восторженные комментарии, пишет ИА «Пенза-Пресс».