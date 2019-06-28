Чудо с разными глазками. Пензенцы спасли удивительного щенка

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28 июня 2019, 17:59Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом щенке, которого они смогли спасти.
«Малыш Лео - кроха из коробки, который был назван так в честь фильма со знаменитым тезкой. Мы назвали щенка в честь Леонардо Ди Каприо за стойкость и желание жить, но уже сейчас видим, что только одно сходство голубых выразительных глаз чего стоит.
Мы верим, что нашего Лео будет ждать яркая и счастливая жизнь!
Поблагодарить за спасенную жизнь этого малыша нужно наших девочек, которые стали приемными мамами. Расставаться с такими животными особенно сложно, потому что в них вложено очень много любви и заботы. Но пару дней назад это произошло, и Лео отбыл на испытательный срок», - рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Подробнее о малыше с удивительными глазками можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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