Чтобы получить кредит, пензячка отдала 98000 руб

Известно, что женщина оставила заявку на получения кредита на одном из сайтов. Спустя какое-то время, ей позвонил незнакомец, который выдал себя за сотрудника банка. Мужчина сообщил, что кредит одобрен, но для его оформления необходимо оплатить курьерскую доставку и другие услуги, в том числе – страховку.

Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД России, пензячка не заметила подвоха и перевела на указанный расчетный счет 98 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту, пишет ИА «Пенза-Пресс».