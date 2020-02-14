Чтобы не идти на работу, житель Пензенской области обманул полицейских

В Бессоновском районе Пензенской области на скамье подсудимых скоро окажется 40-летний местный житель за то, что обманул полицейских. Он сообщил им о происшествии, которого на самом деле не было.

Несколько дней отмечая праздники, мужчина забыл, что ему нужно выходить на работу. Чтобы не попасть под штрафные санкции, он обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что его в один из вечеров на остановке общественного транспорта избили двое неизвестных и похитили паспорт, сотовый телефон, банковские карты и 3000 рублей. Полицейские взялись за расследование и пришли к неожиданным выводам.

«В ходе проверки было установлено, что заявитель целенаправленно ввел сотрудников полиции в заблуждение, заявив им об избиении и хищении принадлежащего ему имущества. Так он хотел оправдать свое отсутствие на работе перед руководством», - прокомментировала следователь ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Мужчина сознался в ложном доносе. Теперь его дальнейшую судьбу определит суд. В отношении жителя Бессоновского района возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают лишение свободы до трех лет. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.