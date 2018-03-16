Что происходит перед открытием IT-конференции SECON. ФОТО

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16 марта 2018, 12:36Общество
В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова стартовала юбилейная конференция разработчиков программного обеспечения SECON (16+). Она собрала на своих площадках около тысячи человек.
По словам корреспондента ИА «Пенза-Пресс» Анны Балашовой, на конференции очень очень много молодежи.
«Разработчики игр, программного обеспечения, IT-технологий презентуют свои проекты, предлагают опробовать их, сыграть в видеоигры, пройти тест на интуицию. Здесь представлены и «умный дом», и программы для смартфонов, ребятам все нравится, приличные очереди везде. Экспозиция очень колоритная», - рассказала она.
После осмотра выставки участники пройдут в зал, где состоится торжественное открытие конференции. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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