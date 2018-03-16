Что происходит перед открытием IT-конференции SECON. ФОТО

В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова стартовала юбилейная конференция разработчиков программного обеспечения SECON (16+). Она собрала на своих площадках около тысячи человек.

По словам корреспондента ИА «Пенза-Пресс» Анны Балашовой, на конференции очень очень много молодежи.

«Разработчики игр, программного обеспечения, IT-технологий презентуют свои проекты, предлагают опробовать их, сыграть в видеоигры, пройти тест на интуицию. Здесь представлены и «умный дом», и программы для смартфонов, ребятам все нравится, приличные очереди везде. Экспозиция очень колоритная», - рассказала она.

После осмотра выставки участники пройдут в зал, где состоится торжественное открытие конференции. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.



Пишет ИА «Пенза-Пресс».