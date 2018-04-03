03 апреля 2018, 14:06Общество

Что показал анализ керосина, которым заправили в Пензе Ан-148

Директор аэропорта Пензы Юрий Осколков сообщил о результатах анализа керосина, которым заправили Ан-148, разбившийся в Подмосковье.

По словам Юрия Осколкова, керосин соответствовал всем требованиями, которые предъявляются к авиационному топливу.

«Причина катастрофы – не в авиационном керосине, мы изначально об этом и говорили. После Пензы самолет летал до Москвы, до Саратова, из Саратова до Москвы – все было нормально», - добавил он.

Напомним, именно в Пензе, по данным группы Mash, Ан-148 заправляли в последний раз. Самолет разбился 11 февраля, катастрофа унесла жизни 71 человека, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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