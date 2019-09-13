Члены ЕР определились с кандидатурой на пост главы Пензы

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13 сентября 2019, 19:06Общество
В Пензе завершился второй этап 28-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты обсудили итоги Единого дня голосования, а также выбрали кандидата на пост главы города Пензы. Встреча прошла в Центре культуры и досуга.
По итогам прошедшей избирательной кампании представители партии «Единая Россия» получили 92% от общего числа замещаемых мандатов в регионе. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, это говорит о высоком доверии граждан, которое нужно снова оправдать.
«Сегодня очень важно развивать город, принимать правильные решения, а также, я всегда говорил об этом, когда выступал на конференциях, на встречах, - работать народом, решать конкретные проблемы, которые беспокоят граждан», - отметил он.
За последние месяцы в адрес выездной общественной приемной председателя партии поступило более 600 обращений. 114 из них были решены на месте, более 200 - направлены на рассмотрение в профильные ведомства. Еще один вопрос, который рассмотрели делегаты пензенского отделения партии «Единая Россия» в ходе 28-й конференции - это выбор главы города Пензы. В качестве претендентов были предложены кандидатуры вновь избранных депутатов Гордумы Бориса Панина и Владимира Мутовкина.
«Предстоит решение как глобальных проблем - строительство капиталоемких объектов, так и мелких. Все депутаты подготовлены, поэтому, думаю, у нас все получится», - рассказал Владимир Мутовкин.
В ходе тайного голосования подавляющее большинство делегатов, 168 отдали свои голоса за Владимира Мутовкина. К нему с напутствием обратился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
«Я хотел бы пожелать Владимиру Борисовичу пройти это - серьезное испытание, выборы на первом заседании Пензенской городской Думы, и желаю ему победы», - сказал секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
Первое заседание Гордумы седьмого созыва состоится 16 сентября.
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