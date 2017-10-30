30 октября 2017, 19:37Общество Члены агитпоезда ЛДПР выслушали проблемы пензенцев Не сидят в кабинетах, а встречаются с жителями в разных уголках страны. Агитпоезд ЛДПР, который еще называют составом помощи, прибыл в Пензенскую область.

Либерал-демократы узнали о проблемах на месте и из первых уст. Темнота и нелетная погода не помешали жителям региона прийти на перрон станции «Пенза-1». Внимание сотен человек было приковано к депутатам и юристам, которые высадились из агитпоезда партии ЛДПР. К составу, который остановился в Пензе каждый пришел со своей серьезной болью. Резонансные вопросы депутатам адресовали, в том числе обманутые дольщики и погорельцы из Леонидовки.

«У меня маленький 11-месячный ребенок. Медикаменты, памперсы, смесь - ничего не дали. Сказали, что помощи ждать особо не откуда, чтобы мы брали кредиты», - пожаловалась Альбина Атянькина.

«Мы дольщики ЖК «Маяковский», который не достраивается. Не хотят нас признавать проблемным домом, заставляют судиться со страховыми компаниями. Мы боимся остаться без жилья и денег, нам предлагают создать ТСЖ и практически достраивать свой дом самим», - рассказала Татьяна Михеева.

Депутаты общались с народом в течение часа. По словам активистов, у каждого региона свои особенности, но проблемы схожи.

«ЖКХ, медицина, образование, отсутствие рабочих мест, закрывающиеся больницы, об этом все прекрасно знают. Ничего нового депутаты, ежегодно проезжая по своему маршруту, не узнают», - пояснил координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев.

Депутаты ЛДПР пообещали, что каждое обращение они совместно с юристами возьмут на контроль. Самые острые вопросы передадут Владимиру Жириновскому. В регионе поезд остановился на пяти станциях, его встречали около 1000 жителей, которые передали более 200 обращений.

Общество

просмотров 186

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: