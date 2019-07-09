Членам городищенского СНТ запрещают заниматься садоводством

В Пензенской области группа садоводов судится за право заниматься своими участками. Речь о членах товарищества «Фрунзенец» в Городищенском районе. В 2018 году их земли сельхозназначения перевели в категорию «Земли населенных пунктов», после чего по закону владельцы участков утратили право заниматься садоводством. В ситуации теперь разбирается Пензенский областной суд.

Получить технический план дома, провести межевание, оформить участки в собственность - сделать все это уже больше полугода не могут участники садоводческого товарищества «Фрунзенец» рядом с поселком Тумалейка Городищенского района. По аналогии с известной поговоркой «сапожник без сапог» их можно назвать «садоводами без сада». Люди не имеют право заниматься садоводством на своих участках с сентября 2018 года. Дело в том, что комитет Русско-Ишимского сельсовета при утверждении Генерального плана муниципалитета сменил категорию их земель, и, по сути, объединил СНТ с поселком.

«Они, видимо, хотят увеличить этот поселок за наш счет. У нас два садоводства и их включили в земли Тумалейки. Наверное, какие-то дотации даются на то, что больше площадь поселка, налог взиматься будет», - рассказал председатель СНТ «Фрунзенец» Владимир Гусев.

Владельцы дачных участков не добились объяснений от членов комитета Русско-Ишимского сельсовета, поэтому обратились в Городищенский районный суд. Разбирательство шло больше месяца, однако после нескольких заседаний дело перевели в областной. Правда, на предварительных слушаниях ответчик так и не смог дать ответ на вопрос, на каком основании земля была переведена из одной категории в другую.

«Они пока ничего не поясняют, запутались сами и не поймут, почему так произошло, отсутствуют доказательства, какие-то бумаги. Надеемся, что судьи разберутся», - сказала казначей СНТ «Фрунзенец» Наталья Чурбанова.

По мнению представителя истцов, решение комитета Русско-Ишимского сельсовета нарушает все законные права членов садоводческого товарищества, однако еще рано делать выводы.

«Мы сейчас вместе с судом разбираемся, на основании каких нормативных актов была переведена земля из категории «Земли сельхозназначения» в «Земли населенных пунктов», поэтому на следующем судебном заседании представители ответчиков должны представить документы. Затем мы будем смотреть на их законность», - рассказал представитель истцов Михаил Рогулев.

Следующее судебное заседание в областном суде назначено на 23 июля.