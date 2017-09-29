01 октября 2017, 09:08Лента новостей Число российских призывников сократили на тысячи 1 октября в России начался осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента на службу в Вооруженные силы будут призваны 134 тысячи человек, из них более 15 тысяч получили подготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ, сообщили в Министерстве обороны России.

Впервые за последнее время число призывников сокращено. В эту кампанию служить отправится на 10 тысяч человек меньше, чем во время осеннего призыва 2016 года. Существенное сокращение произошло потому, что в армии увеличилось число военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе. Весной 2017 года на службу в армию были призваны 142 тысячи человек. Годом ранее по призыву в войска отправились 155 тысяч человек.

Лента новостей

просмотров 181

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: