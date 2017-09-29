Число российских призывников сократили на тысячи

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01 октября 2017, 09:08Лента новостей
1 октября в России начался осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента на службу в Вооруженные силы будут призваны 134 тысячи человек, из них более 15 тысяч получили подготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ, сообщили в Министерстве обороны России.
Впервые за последнее время число призывников сокращено. В эту кампанию служить отправится на 10 тысяч человек меньше, чем во время осеннего призыва 2016 года. Существенное сокращение произошло потому, что в армии увеличилось число военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе. Весной 2017 года на службу в армию были призваны 142 тысячи человек. Годом ранее по призыву в войска отправились 155 тысяч человек.
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