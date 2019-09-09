Число пострадавших от укусов клещей пензенцев перевалило за 3000

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о множественных случаях нападения клещей на жителей региона и инфекциях, которые передались пострадавшим через их укусы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего с начала сезона активности клещей укусили 3324 человека. В поликлинике в отношении пострадавших приняли профилактические меры. Среди тех, на кого напали клещи, был 851 ребенок до 14 лет.

В пресс-службе уточнили, что вирусный энцефалит у пострадавших не обнаружили. Клещей проверили на иксодовый боррелиоз. Так, по данным на 5 сентября, на исследование отправляли 2342 насекомых, в 429 из них были возбудители болезни.

Всего за первые семь месяцев 2019 года боррелиоз диагностировали у 33 жителей области, 24 — у жителей Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».