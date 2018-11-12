Число госпитализированных школьников из Бессоновки увеличилось

В средней школе села Бессоновка Пензенской области увеличилось количество учеников, которых госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 9 ноября стало известно, что девять школьников попали в больницу. В настоящее время там находятся 19 ребят от 9 до 15 лет.

Следователи изъяли документы на поставленные продукты питания и меню. Также к проверке привлекли сотрудников Роспотребнадзора, которые взяли образцы воды, еды и смывов с рабочих поверхностей на кухне.

«Следователи установят причины массового заболевания учеников и дадут оценку действиям работников школы. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».