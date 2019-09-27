Чиновники пояснили, почему реконструкция Бакунинского моста дороже Свердловского

Почему ремонт Бакунинского моста обойдется в два раза дороже, чем реконструкция Свердловского? Этим вопросом задались некоторые пензецы, узнав, что на проведение необходимых работ планируют потратить около миллиарда рублей. Чтобы развеять сомнения горожан, представители администрации и депутатского корпуса Пензы приехали на стройплощадку и там, на конкретных примерах, дали финансовое обоснование проекту.

На реконструкцию Бакунинского моста будет направлено около одного миллиарда рублей. Из них основной объем, 900 миллионов, планируется потратить именно на строительство. Объект значительно отличается от Свердловского, реконструкция которого также была проведена в Пензе. На Бакунинском значительно больше объем работ и гораздо сложнее.

«В воде будут буриться сваи, затем бетонироваться. Это совершенно новые опоры моста. Кроме того, то сооружение, которое существует сейчас, полностью демонтируется», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Еще одно отличие от Свердловского моста, на Бакунинском не бетонные балки, а огромные 50-метровые надвижные металлоконструкции. Чтобы их «надвинуть», необходимо обустроить временные сооружения, по которым они будут направляться. В ходе встречи был затронут вопрос о регулировании движения через объездные пути в связи с начавшейся реконструкцией объекта.

«Наиболее сложная точка - Измайловский путепровод, потому что это самый кратчайший путь до центра. Поэтому мы сделали так, что в утренние часы светофоры больше работают на въезд в город, на улицу Кирова. В том числе там есть возможность выйти на улицу Урицкого по всем трем направлениям по мостам. Нужно потерпеть, других вариантов нет», - сказал и. о. главы администрации Сергей Волков.

Было принято решение продолжать мониторить ситуацию и разработать оптимальную схему движения. Возможно, сделать в часы пик на определенных участках реверсивное движение. В настоящее время на самом же объекте ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, демонтажу асфальтового покрытия и защитного бетонного слоя.